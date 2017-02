La leggenda vivente del mondo del rock e delle sei corde(ex-Genesis) č pronta a pubblicare il nuovo album, previsto in uscita ilsu. Come anticipa il titolo stesso, l’album č una sorta di sveglia, il canto di una sirena in questa era di conflitti e divisioni.Inoltre l’ex Genesis è lieto di presentare il primo brano disponibile del nuovo album.Di seguito si può ascoltareDisponibile artwork e tracklist:Behind The SmokeMartian SeaFifty Miles from the North PoleEl NińoOther Side of the WallAnything But LoveInca TerraIn Another LifeIn The Skeleton GalleryWest to EastThe Gift