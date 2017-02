Quando la tua band prende vita ispirata da un disco come ‘Babylon’ degli Skindred, ti sembra poi qualcosa di surreale poter collaborare su un tuo brano con Benji Webbe” spiega la cantante Skye ‘Sever’ Sweetnam “Tutto prese forma nel 2015, durante un nostro UK tour che aveva come tappa finale il Galles. Sapevo che eravamo poco distanti da Newport città dove vive Benji, per questo motivo mi decisi a contattarlo per sapere se era disponibile a collaborare con noi per il video di "Move Mountains". E qui la sorpresa: non solo ci invitò a girare il video nei Dub War Studios, ma ci offrì drink su drink per tutta la nottata nei pub del posto, facendoci vivere una serata pazzesca! Questo è stato il modo con cui ho avuto a che fare con uno dei miei cantanti preferiti – INCREDIBILE

1. Anti-Anthem

2. Free Yourself

3. Move Mountains ft. Benji Webbe

4. Passengers

5. Brave II

6. Sleep Tight

7. Rivalry

8. Kids of Calamity

9. Won’t Put Me Out

10. Words

11. The Broadcasters (Murdering By Radio)

12. Rally

13. Struggle

I punk-metallers canadesi SUMO CYCO hanno pubblicato oggi un nuovo video tratto dal singolo ‘’ dove troviamo come ospitedegli. La canzone è inclusa nel nuovo attesissimo album ‘’, disponibile dal 31 marzo. Pre-orders disponibili qui !”Prodotto da Matt Drake (illScarlett) e James ‘LeRock’ Loughrey (Skindred, Joss Stone), ‘Opus Mar’ fonde hard-rock assoli di chitarra, in-your-face blast beats e ritmi dancehall, il tutto reso interessante dall'elettrizzante performance vocale di Skye ‘Sever’ Sweetnam. Per il nuovo album i SUMO CYCO hanno dato il via a una campagna crowdfounding raggiungendo il 249% rispetto all'obiettivo da loro prefissato sulla piattaforma PledgeMusic, grazie soprattutto al singolo ‘Anti-Anthem’.Sever spiega: "".Ma le novità non finiscono qui, la band sarà infatti in Europa ad aprile con gli (HED)P.E.: “”.Guarda l'artwork e la tracklist di ‘Opus Mar’!