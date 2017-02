13 AGOSTO

LESS THAN JAKE

UNDECLINABLE AMBUSCADE



14 AGOSTO

BAD RELIGION

PENNYWISE



15 AGOSTO

RISE AGAINST

ANTI-FLAG

IGNITE

LINE-UP DELLE SINGOLE GIORNATE:Hub Music Factory e LP Rock Events comunicano importanti novità sulla programmazione di BAY FEST 2017:Rivelati i nomi di altre due band che incrementano ulteriormente il livello artistico del Festival. Rispettivamente da Florida e Olanda:LESS THAN JAKE (fast ska-core heroes) e UNDECLINABLE AMBUSCADE (2017 reunion tour)I giorni del Festival diventano tre:le date saranno infatti 13/14/15 Agosto 2017 con la prima (13 Agosto) a un prezzo inferiore.La tanto attesa collocazione delle band nei rispettivi giorni:13 Agosto: LESS THAN JAKE + UNDECLINABLE AMBUSCADE + more tba14 Agosto: BAD RELIGION + PENNYWISE + more tba15 Agosto: RISE AGAINST + ANTI-FLAG + IGNITE + more tbaNuove possibilità di acquisto: abbonamenti (ticket packages) + biglietti per le singole giornate + campingI Less Than Jake, pionieri dello ska-punk d’oltreoceano, affiancheranno gli Undeclinable Ambuscade in questa nuova giornata rock di tutto rispetto. Dal 1992, capaci di adattarsi al mutevole panorama del music business pur mantenendo la propria essenza e originalità, sono ancora in grinta per continuare il proprio percorso musicale. La band di Gainesville, Florida, ha annunciato l’uscita dell’EP “Sound The Alarm”, prodotto da Pure Noise Records e disponibile dal 03 febbraio 2017 in tutti i principali digital store e negozi di dischi. A dimostrazione del fatto che i Less Than Jake sono sempre andati dritti per la loro, l’enorme quantità di materiale prodotto in tanti anni di carriera: dieci album, innumerevoli EP, singoli e compilation e più di due milioni di dischi venduti in tutto il mondo con minimo supporto dei media mainstream.Se gli si chiede come sono arrivati a questo risultato la band risponde “We never stopped touring or trying to be an active band”.Una band che ha sempre dato massima importanza al rapporto con i propri fan e all’impatto dei propri live show, i Less Than Jake sapranno sicuramente sorprendervi come solo loro sanno fare.Che li ricordiate come Undeclinable Ambuscade o Undeclinable (1992 – 2005) o come The Undeclinables (2006 – 2009), la band olandese di Hertogenbosch è tornata con la formazione originale!Dopo essersi sciolti, ormai quasi dieci anni fa, Jasper, Helmer, Dennis, Jorg, Skanne e Erik hanno deciso di riunirsi per un tour esclusivo che li vedrà esibirsi nei maggiori punk-rock festival europei.Gli show confermati sono quindi davvero imperdibili, la band ha infatti dichiarato che questa è solo una reunion e non un vero e proprio ritorno sulle scene.Reunion tanto inaspettata quanto sperata dai loro fan; gli Undeclinable Ambuscade hanno infatti riscosso, in quasi vent’anni di carriera, un grande successo nella scena punk-rock underground europea.Gli album “Their Greatest Adventures”, “One For The Money” e “Sound City Burning”, prodotti dalla Epitaph, sono pietre miliari che hanno lasciato un segno indelebile per gli amanti del genere; inoltre, durante il periodo di attività, la band è sempre stata molto attiva dal punto di vista live suonando instancabilmente presso numerosi festival e club.Sarà un Ferragosto davvero epocale! Restate sintonizzati perché sono in arrivo altre novità elettrizzanti.Di seguito riportiamo i dettagli del festival:13 -14 - 15 AGOSTO 2017BAY FEST 2017 | Bellaria Igea MarinaBad Religion - Rise Against – Pennywise - Anti-Flag – Ignite - Less Than Jake - Undeclinable Ambuscade and more tba…Singole giornateAbbonamentiCAMPING BAY FEST ABBONAMENTO 4 NOTTI (12/16 AGOSTO): € 40, 00Disponibili a breve le prevendite per tutte le combinazioni di biglietti sui circuiti di vendita Ticketone e Mailticket.