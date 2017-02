sono orgogliosi di presentare il video ufficiale di “”, brano deiche ospita la voce di, vera e propria icona della musica italiana.In attesa del nuovo album “” dei redivivi– il '77 milanese si avvicinò a quello londinese grazie a loro – sarà possibile ascoltare un inedito Enrico Ruggeri perfettamente calato nelle atmosfere Dark/Wave tipiche dei The Mugshots che già nel 2012 incuriosirono Dick Wagner, lo storico braccio destro di Alice Cooper e Lou Reed.” è presente su Something Weird, l'ultimo lavoro dei The Mugshots prodotto da(Death SS, H.A.R.E.M.).Il disco è disponibile su cd e presto anche su vinile in edizione limitata tramite Black Widow Records.Il video di “Sentymento” è stato realizzato al Mebble Studio di Milano.THE MUGSHOTSGUN CLUB MUSICBLACK WIDOW RECORDS