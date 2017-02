Tutto pronto per la pubblicazione di “”, il nuovo lavoro degliche sarà disponibile dal 13 Febbraio 2017 in download gratuito attraverso il sito ufficiale della band http://www.alephmetal.org Il nuovo lavoro conterrà il singolo “”, riedizione del brano contenuto nell’album “Seven Steps of Stone” e 7 tracce live.Per le sessioni di registrazione la band di è avvalsa della collaborazione di Carlo Meroni, il quale ha curato i lavori in studio presso i suoi A.D.S.R. studio e le riprese del vivo in occasione della data tenuta l’8 Ottobre 2016 presso il Centrale Rock Pub ad Erba.Sono 8 le tracce della nuova release:Copertina e Artwork sono stati curati da Michele “Schins” PellicioliIl combo bergamasco, forte di una nuova formazione che vede l’entrata di Silvano “Hypnos” Belloni (Hellstorm) alla chitarra, presenterà il nuovo lavoro in occasione del release party ad esso dedicato il 10 Febbraio 2017 presso il Blue Rose Saloon di Bresso.Per info riguardo la nuova release, ordinare i cd o il merchandise ufficiale, mp3, live dates, news e tutto quanto riguarda gli ALEPH è possibile contattare direttamente la band tramite gli spazi web ufficiali:ALEPH Official Web SiteALEPH Official Fb Page: