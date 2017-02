Un grande ritorno “a casa propria” per una delle band più longeve e rispettate del panorama Heavy Metal italiano!, band del Milanese attiva sulla scena fin dal lontano 1988, torna nella propria zona d’origine con un concerto speciale: la scaletta della serata includerà infatti pezzi risalenti ai primissimi anni del gruppo, o che non sono stati eseguiti dal vivo da oltre un decennio!Il concerto sarà quindi l’occasione per ripercorrere l’intera carriera dei MESMERIZE, partendo dai brani dei dischi di esordio per l’etichetta(“Tales Of Wonder”, 1998 e “Vultures Paradise”, 2001), passando per quelli pubblicati da Dragonheart Records (“Off The Beaten Path”, 2002 e “Stainless”, 2005), per poi concludere con pezzi dalla loro ultima fatica discografica “Paintropy”, pubblicata nel 2013 dalla label Punishment 18 Records.Ci sarà ovviamente spazio anche per qualche cover a sorpresa dei gruppi “storici” che negli anni hanno ispirato la band del talentuoso cantante… ma non vogliamo svelarvi troppo, se non che sarà una grande serata di heavy metal potente e melodico!La scaletta non sarà però l’unica chicca della serata: al concerto sarà possibile acquistare in esclusiva il secondo CD della serie “” dei MESMERIZE, contenente brani mai pubblicati precedentemente dalla band.Il CD “Scrape Of The Barrel – Vol.2”, in edizione limitata, sarà in vendita solo ed esclusivamente alla data dell’Special guest in apertura: