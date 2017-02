sono una delle più estreme e rumorose band canadesi di Rock’n roll! Quando nel 2014 il video del primo singolo “Road House” venne messo online su Youtube diventò subito virale e passò su diverse rock radio canadesi arrivando nella Top 30 Rock Chart insieme a band famosissime. In quell’estate i THE WILD! Iniziarono a suonare in giro aprendo per band del calibro di Korn, Rise Against, Monster Truck, The Glorious Sons e One Bad Son.La band è il perfetto connubio tra blues e southern rock music con attitudine punk.Il nuovo album “Wild At Heart” verrà pubblicato su Spv/Steamhammer.Nuovo video "