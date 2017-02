Si aggiunge una nuova data, alle tre già annunciate che DREAM THEATER terranno nel mese di maggio.La band americana infatti si esibirà anche all’Arena Alpe Adria di LIGNANO SABBIADORO (UD) il 6 maggio. Gli show diventano quindi quattro.Si tratta del tour in cui DREAM THEATER suonano dal vivo e per intero il loro album di maggior successo “Images and Words”, oltre a molti altri brani della loro lunga carriera…Bentornati!Ecco di seguito i dettagli definitivi delle dateDREAM THEATERImages, Words and Beyond03.05 ROMA, Auditorium Parco della Musica05.05 FIRENZE, Teatro Verdi06.05 LIGNANO SABBIADORO (UD), Arena Alpe Adria (NUOVA DATA!)07.05 TORINO, Auditorium Giovanni Agnelli – LingottoI biglietti per la data di LIGNANO SABBIADORO saranno in pre-sale su songkick.com a partire dalle ore 10.00 di martedì 31 gennaio.A partire dalle ore 10.00 di mercoledì 1 febbraio saranno in vendita generale su TicketonePer tutte le altre date (Roma, Firenze e Torino) i biglietti sono disponibili su TicketonePrezzi dei biglietti:ROMAPrimo settore: €75,00+d.p.Secondo settore: €65,00+d.p.Terzo settore: €55,00+d.p.Quarto settore: €45,00+d.p.FIRENZEPrimo settore: €75,00+d.p.Secondo settore: €62,00+d.p.Terzo settore: €45,00+d.p.LIGNANO SABBIADORO (UD)Platea: €75,00+d.p.Tribuna: €55,00+d.p.TORINOPrimo settore + palchi: €75,00+d.p.Secondo settore: €65,00+d.p.Terzo settore: €55,00+d.p.Galleria: €45,00+d.p.