, al Crossroads di Roma (località Osteria Nuova), andrà in scena l’edizione 2017 delL’evento benefico firmato Fabertroy Entertainment, lanciato per la prima volta lo scorso 13 febbraio 2016 giunge alla sua terza edizione con una full edition 2017, il cui incasso andrà totalmente in beneficenza per sostenere un nuovo progetto sociale destinato ai bambini con particolare attenzione ai disturbi dello Spettro Autistico. A beneficiarne sarà la ONLUS “Heroes Temporis For Autistic Children” di Salerno.Headliner internazionale di questa edizione sarà l’americanocantante dei, Adrenaline Mob e Trans Suberian Orchestra, nonché voce del progetto discografico benefico italiano MAV (Magni Animi Viri) al fianco di Amanda Somerville e Clive Riche, realizzato a sostegno della sopracitata ONLUS. Nuovamente in Italia per un tour benefico tra febbraio a marzo intitolato "Metal For Autism", l'artista con la Rock On Agency, la Giancarlo Trotta Entertainment e la Fabertroy Entertainment ha scelto il Metal For Kids. United! festival per la data romana.Ma il bill include anche altri numerosi nomi di prestigio dell’Heavy Metal “Made in Italy” affermati a livello internazionale e promettenti band romane, con lo scopo di portare un grande evento nella capitale, promuovendo dal punto di vista artistico la scena locale e il metal tricolore.La nuova edizione vedrà il ritorno a “furor di popolo” del californiano(exe successore del compianto Carl Albert) e il debutto al mini festival tra la line-up di cantanti di artisti del calibro(Orphaned Land), di(Domine, ex Labyrinth) ed(Luca Turilli’s Rhapsody, Trick Or Treat),(ex Yngwie J. Malmsteen/ARK, Union Radio) special guest alla batteria,(DORO) alla chitarra e oltre a una ventina di musicisti talentuosi della scena nazionale.Il format del mini festival avrà una durata di oltre 5 ore con il seguente running order:OPENING BANDS (full band)• Noumeno (Instrumental Prog/Death/Rock) : https://www.facebook.com/NoumenoOfficial • Timestorm (Power-Prog Metal): https://www.facebook.com/timestorm • De La Muerte (Modern Hard‘n’Heavy): https://www.facebook.com/delamuerteband MINI-SETS (Membri originali/Ex con resident band)ALL-STAR JAM SESSIONTutti gli ospiti a rotazione sul palco per suonare e cantare i classici del Metal e dell’Hard RockGUESTS LIST confermata al 25 gennaio (work in progress)*VOCALSGUITARSKEYBOARDSBASSDRUMS*La lista di partecipanti è in fase di completamento. Nuove partecipazioni verranno notificate appena confermate.ABOUT “METAL FOR KIDS. UNITED! ALL-STAR CHARITY JAM”Metal For Kids. United! è un evento ideato e prodotto da Fabrizio Troiano per Fabertroy Entertainment.About “Metal For Kids. United! All-Star Charity Jam” – 1°EdizioneLa prima edizione del MFK si è tenuta lo scorso 13 febbraio 2016 favorendo la raccolta di € 2.100 in favore del Centro Assistenza per Bambini Sordi e Sordociechi di Roma (ONLUS CABSS - www.cabss.it).Very Special Guests della prima edizione EDU FALASCHI (Ex ANGRA, ALMAH), FABIO LIONE (RHAPSODY OF FIRE, VISION DIVINE e ANGRA), BRIAN O’CONNOR (ex VICIOUS RUMORS), ANDREA CANTARELLI (LABYRINTH, A PERFECT DAY), TERENCE HOLLER (ELDRITCH), ALDO LONOBILE (SECRET SPHERE) e tanti altri.Opening Acts:TIMESTORM: https://www.reverbnation.com/timestormitalySAILING TO NOWHERE: https://www.reverbnation.com/sailingtonowhereUn’anteprima a scopo promozionale si è tenuta il 7 dicembre 2016 al Jailbreak Live Club di Roma, con very special guest Mark Boals in Italia a dicembre per il tour celebrativo del 30° anniversario dalla pubblicazione di Trilogy di Yngwie J. Malmsteen ed oltre 30 musicisti della scena metal e hard rock romana e nazionale.Official Photographer: Annalisa Russo - http://www.annalisarusso.it Official Media Partner: SpazioRock – http://www.spaziorock.it INFOPer aggiornamenti sulla line-up, news e curiosità: