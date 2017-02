PUNKREASDopo il successo delle 45 date italiane,IL LATO RUVIDO arriva in Europa:2 marzo: Londra3 marzo: Amsterdam4 marzo: Bruxelles, decimo lavoro in studio dei, è stato un successo, sia di stampa che di settore; a testimoniarlo le tante recensioni positive e le oltre 45 date che hanno portato IL LATO RUVIDO, uscito lo scorso 22 aprile per le etichette Canapa Dischi, Rude Records e Garrincha Dischi, su e giù per lo stivale.Grazie agli ottimi riscontri che l’album sta ricevendo anche all’estero, ecco annunciato il primo tour europeo della band che dal 2 marzo porterà IL LATO RUVIDO anche fuori dal territorio nazionale:2 marzo: Londra, 93 Feet East3 marzo: Amsterdam, Sugar Factory4 marzo: Bruxelles, VK ConcertsProsegue comunque il tour italiano, ecco le prossime date, in continuo aggiornamento:Il disco è disponibile ai seguenti store digitali:Facebook: http://www.facebook.com/punkreasofficial Website: http://www.punkreas.net Twitter: @Punkreas_BandInstagram: @punkreas_official