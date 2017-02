Doppio appuntamento dal vivo per i lombardi, che proseguono nel proprio tour a supporto diUn disco che sta raccogliendo sempre più consensi tra pubblico, critica e addetti ai lavori di ogni genere.La band il prossimo 3 Febbraio suonerà live presso le Officine Sonore di Vercelli (in via Caduti sul lavoro 13 a partire dalle 22) e dopo solo ventiquattro ore, l'appuntamento si ripeterà al The Crash di Pesaro (in via Montanelli 57 dalle 22), con i Selica di supporto. Successivamente, dopo oltre cinquanta concerti, svolti partendo da Aprile 2016 fino a Febbraio 2017, attraversando tutta l'Italia e altri paesi come Lettonia, Lithuania, Bulgaria, Repubblica Ceca e Slovacchia, la band si fermerà due mesi per pianificare il proprio futuro e riordinare le idee.Ma le attività non avranno certo fine, perché nel contempo uscirà un documentario su tre concerti svolti nei centri richiedenti asilo e l'annunciato videoclip del brano Abdul.Il tour riprenderà in primavera con la mente rivolta anche ai componimenti che andranno a formare il nuovo album in studio.