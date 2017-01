Cinque concerti a febbraio, venerdì a Napoli e sabato a BariE’ partita venerdì scorso da Torino la seconda parte del tour italianodei, che saranno dal vivo sui più prestigiosi palchi della penisola con i brani del nuovo album, uscito lo scorso 21 Ottobre 2016 per Metal Blade.Cinque imperdibili appuntamenti per febbraio che coinvolgeranno le città di Napoli, Bari, Brescia, Cesena e Vicenza.L’ultima tappa di chiusura degli show italiani sarà aOfficial teaser > www.facebook.com/baganarockagency/videos/1222665871102615 Questi i prossimi appuntamenti e info biglietti diVen 03.02 @ SOUND MUSIC CLUB, Frattamaggiore (NA) - Evento FB > Biglietti: 11€ in prevendita - 13€ al botteghinoSab 04.02 @ DEMODE' CLUB, Bari - Evento FB > Biglietti: 10€ in prevendita - 12€ al botteghinoVen 10.02 @ LATTE PIU’ LIVE, Brescia - Evento FB > Biglietti: 10€ al botteghinoSab 11.02 @ VIDIA CLUB, Cesena - Evento FB > Biglietti: 10 € + d.d.p. > http://bit.ly/2j4JoER Sab 18.02 @ K2 MUSIC PLACE, Vicenza - Evento FB > Sottoscrizione alla porta 10 € per i soci ARCISab 11.03 @ LAND OF FREEDOM, Legnano (MI) - Evento FB Lyric Video -> https://youtu.be/UmPtpO61yLc Official Video -> https://youtu.be/Qc4vmOjf7Ps