pubblicheranno il nuovo album “” il prossimoviae ,per l’occasione, la band ha registrato un video trailer che potete vedere nel player sottostante.E’ stato inoltre realizzato un film documentario contenente le fasi di creazione dell’album: dalla scrittura delle canzoni alle registrazioni con il produttoreIl film, che permette ai fan di prendere parte ai momenti più privati della band in studio, sarà disponibile in alcune edizioni dell’album.L’album sarà disponibile nei seguenti formati:- CD- CD + DVD- Double Vinyl + DVD- Small Fan Box- Large Fan BoxThe boxes will include:Ltd. Box- CD+DVD Digipak- T-Shirt (L)Ltd. & numbered Large Box- CD+DVD- 2LP- 3x 10“vinyl (The NOW What?! Live Tapes Vol. 2)- T-Shirt (size L)- Poster- 5x Photo Prints- StickerIl singolo “” include le seguenti canzoni:(instrumental)rehearsal version)