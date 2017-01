Che iabbiano il fiuto per gli affari è cosa risaputa, così come è nota la grandisssima varietà nel merchandising del gruppo; tuttavia, questa novità proprio ci mancava ed è sicuramente una cosa curiosa.Da oggi è disponibile ai seguenti link, il download ( ovviamente a pagamento! ) delle famosissime "faccine" in stile KIss, leBuon divertimento con le vostre chat "al Bacio"!Per piattaforma ApplePer piattaforma Android