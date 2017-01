, a partire dalle ore 22.00, si esibiranno sul palco, due band della scena underground italiana.L’evento organizzato dallo staff Rebel Circle e avrà come di consueto il nome Rebel Circle Night. Vedrà avvicendarsi sul palco Rain e Sexperience.A seguire dj set fino alla chiusura.L’evento si svolgerà presso Be Movie , Via Roma n. 6, 42049, Sant’Ilario d’Enza (RE).NESSUNA TESSERA RICHIESTA - INGRESSO GRATUITOInformazioni sui gruppi:Nome del gruppo: RAINGenere: Metal / Hard RockProvenienza: BolognaFacebook: https://www.facebook.com/raincrew1980/ Descrizione gruppo:RAIN, storica band attiva dal 1980. Tre generazioni di musicisti sono passati sotto questo nome e che hanno cavalcato le influenze rock dei rispettivi periodi,trasformando i Rain in una vera e propria squadra del rock italiano.Passando dalla Heavy Metal dei loro primi dischi fino ai più suoni moderni.Nei loro primi anni si sono esibiti dal vivo per lo più a Bologna, la città natale di tutti i primi membri del gruppo.Anno dopo anno, la loro popolarità è aumentata locale, persuaderli a espandere il loro pubblico alle città vicine.Nonostante i numerosi cambi di line-up, sono sempre più determinatI a mantenere la strada del Rock.Nome del gruppo: SEXPERIENCEGenere: Heavy Rock/MetalProvenienza: CremonaFacebook: https://www.facebook.com/SexperienceTheBandITA/ Descrizione gruppo:I Sexperience nascono in provincia di Cremona nel 2011, suonano inizialmente cover (rock e metal) per trovare il giusto feeling così da scrivere poi brani originali cantati in lingua inglese dalle sonorità heavy e alternative con rimandi al groove metal e metalcore più recenti.Registrano un primo singolo, "Headless" (https://www.youtube.com/watch?v=gYlcLdC0-zw) realizzando un videoclip così da promuovere la propria musica e trovare nuovi live shows.Nel 2015 firmano con MOKA RECORDS. Nella seconda metà del 2015 producono agli Insomnia Studios di Reggio Emilia "SHOWDOWN", EP di 5 brani pubblicato il 30 Gennaio 2016.DJ SET Dj Graziano (REBEL CIRCLE)CALENDARIO "REBEL CIRCLE NIGHT" 2017Informazioni sul locale: