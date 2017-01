DOMENICA 19 MARZO 2017



Kill the Sunday Fest con:



- HATRED (Fermo, Thrash/Death)

- UNCREATION (Parma, Death Metal)

- BLASKHYRT (Reggio Emilia, Technical Death Metal)

, in collaborazione con l' Associazione Culturale Caseificio La Rosa, presentano "".Domenica 19 marzo a partire dalle 16:00 on stage, da Fermo, gliband death/thrash con membri di Blasphemophager e Baphomet’s Blood, tornano con una line-up rinnovata, e promettono uno show all'insegna del old school metal senza compromessi, come da tradizione per la band marchigiana. Ad accompagnarli, da Parma, ci saranno i deathsters, da poco riformati, metteranno a ferro e fuoco il palco del Caseificio La Rosa. Il compito di aprire la giornata sarà affidato ai, technical death metal da Reggio Emilia.Al Caseificio La Rosa vi aspettano anche fiumi di birra e una selezione di cocktails a prezzi popolari.Prima, durante e dopo i concerti Dj set old school.@Associazione Culturale Caseificio La Rosavia Romana 200/1, Poviglio (RE)Inizio concerti ore 16:00Ingresso a sottoscrizione: 5 euro.Evento riservato ai soci / Tessera vitalizia 5 euro.