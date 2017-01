in collaborazione conpresenta un tour europeo d’eccezione che vede coinvolte tre delle band di punta del panorama italiano odierno.prenderanno parte alesibendosi come co-headliner (quindi tutte e tre le band suoneranno per lo stesso lasso di tempo) tra marzo e aprile in tutta Europa.Il tour prevede una data in Italia allediEcco i concerti programmati finora: