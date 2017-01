Dalè online il nuovo video deiper il pezzo “”. Il brano sarà presente sull’ultimo album “”, in uscita il 24 Febbraio.Questo sarà il terzo album della band italiana, è stato registrato ai, mixato aglidae masterizzato aglidaIl regista del video èè il primo concept dei. A differenza dei precedenti album, il metodo compositivo è stato totalmente differente, come spiega la band:Il concept diha per protagonista una giovane assistente bibliotecaria,, che vive e lavora in una piccola cittadina del Colorado; ma non è nata qui, è cresciuta in un orfanotrofio. Coral spende le sue giornate tra libri ed archivi, un po' per passione, ma forse anche perché comunicare con gli altri non è il suo forte. Un giorno si ritrova tra le mani un libro con una particolare foto, che le rievoca ricordi lontani nel tempo. Da questo momento la sua vita cambia, perché intraprende un viaggio, fuori e dentro di sé, senza sapere dove la porterà, né cosa scoprirà alla fine di esso. Un viaggio rischioso, che potrebbe anche non portare a nulla… O al tutto.Un viaggio articolato, come si può intuire dalla tracklist, che si sviluppa tra brani veri e propri (in grassetto), intermezzi e parole dei personaggi. Una trama che va letta ed ascoltata nella sua completezza per raggiungerne la comprensione più profonda.