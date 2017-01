, in Bulgaria, cè un sindaco decisamente rock che ha fatto guadagnare alla sua città l'appellativo di "capitale del rock dei Balcani".Si chiamae durante il suo mandato ha organizzato davvero tanti concerti rock e metal, ideando il "Kavrana Rock Fest" a cui hanno partecipato Motörhead, Manowar ed Heaven and Hell nel 2007, Slayer e In Flames nel 2008 e Mötley Crüe nel 2009 solo per citarne alcuni.Ma è l'ultima iniziativa ad aver dell'incredibile, ha tappezzato interi palazzi con gigantografie dei suoi artisti metal preferiti, eccone alcune! Chissà che anche i nostri amministratori locali non seguano l'esempio ...