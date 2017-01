Una serata speciale per gli amanti del progressive rock e della buona musica in generale quello che si terrà ail 25 Febbraio con i, storica band genovese dove ha suonato per anni l’indimenticabileil Jimi Hendrix italiano, e gliband bergamasca che presenterà un interessantissimo tributo alsuoneranno i loro brani storici ma si dedicheranno soprattutto al loro ultimo ottimo album “” che tante recensioni positive ha ottenuto dalla critica di mezzo mondo. In effetti la nuova line-up sembra funzionare alla grande riuscendo a portare avanti un discorso mai interrotto sin dai tempi dei mitici albums “” ed “”, due immensi capolavori della musica rock italiana.Gli, apriranno la serata con una serie di brani tratti dai primi album delche interpreteranno con passione e classe dedicando la loro performance agli indimenticabili. Avendo già visto entrambe le band in azione più volte possiamo assicurare uno spettacolo assolutamente di grandissima qualità. Un appuntamento importante assolutamente da non perdere.Inizio spettacolo ore 21,30Prezzo del biglietto 15 €PREVENDITE e INFO:La Claque: Via S. Donato 9 Genova. Tel. 010 2470793Black Widow Records: Via del Campo 6R Genova. Tel. 010 2461708/010 2544500