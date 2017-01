Il 24 Febbraio uscirà ufficialmente "" nuovo album dei, duo dedito all'Avantgarde Metal dietro cui ci sono il visionario Tor-Helge Skei (MANES, MANII) e l'incredibilmente talentuosa Anna Murphy (CELLAR DARLING, ex-ELUVEITIE).Per cui meno di un mese e avremo nelle nostre mani il secondo album della band, una delle più eclettiche realtà della scena Europea in campo Avantgarde Metal.Tor-Helge lo ha definito "un'istantanea nel tempo" e con la prima song, tratta dall'album, capirete il senso di queste parole.Ancora 4 settimane all'uscita di quello che molti già considerano un vero e proprio capolavoro di musica schizofrenica, introspettiva ed eterea.Ecco anche i link per preordinare l'album:Enjoy it!Siti ufficiali:- MY KINGDOM MUSIC: www.mykingdommusic.net *www.facebook.com/mykingdommusic.label- LETHE: www.facebook.com/LetheProject