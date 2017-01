SABATO 11 MARZO 2017

BUS 666

Con:

ELECTROCUTION

DISTRUZIONE

+ T.B.A.

è lieta di presentare per sabato 11 marzo, la settima edizione del BUS 666, oramai diventato un appuntamento fisso per tutti gli appassionati del genere. Per chi non lo conoscesse, il BUS 666 è un giro a tappe, che vedrà varie esibizioni live in ogni fermata, per le vie della città di Parma su un bus all’insegna del metal e soprattutto del divertimento. Siamo orgogliosi di annunciare le prime 2 bands che prenderanno parte a questa edizione: il primo nome è quello degli storici deathsters bolognesi, recentemente tornati in azione con il loro ultimo lavoro in studio “Metaphysincarnation”.Il secondo nome è quello dei deathsters parmigiani,che con il loro stile inconfondibile , sono una vera istituzione per il festival e per gli amanti del death metal.A breve verranno annunciate tutte le altre bands, costo del biglietto, i dettagli e le tappe della giornata.Info: