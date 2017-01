sono orgogliosi di comunicare di avere firmato un accordo discografico conper la pubblicazione della loro prossima, nuova avventura sotto la bandiera del doom e lo sguardo fiero di Satana. Il disco verrà registrato entro la prima metà del 2017.I Three Eyes Left sono una band heavy psych doom italiana, proveniente da Bologna. Fondati nel 2004, rappresentano una boccata d'aria fresca nel genere heavy psych-doom italiano. Dopo un demo e due EP, i TEL sono stati raggiunti da Go Down Records, con la quale hanno pubblicato due album nel 2013 e nel 2015, "La Danse Macabre" e "Asmodeus".Nel 2017 firmano un contratto discografico con Argonauta Records per la pubblicazione del nuovo disco. Tracklist e titolo sono al momento top secret.Nel corso degli anni hanno suonato in giro per l'Europa con molte band come Ufomammut, Church of Misery, White Hills, Belzebong, Dopethrone, Graviators, Greenleaf, Misfits, OJM, Pater Nembrot, Veracrash, Void of Sleep, Omega Sun e molti altri... Il loro sound è unico e dominato dal potente fuzz.