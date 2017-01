Metallus.it ha scritto precedentemente:



Se non vi dispiace un genere che pesca a piene mani dal rock moderno, avvicinandosi a territori più alternative ma senza mai sconfinarvi in maniera eccessiva, gli Atlantic Tides sono la bella sorpresa che fa per voi. Promossi.

Metalhammer.it ha scritto precedentemente:



La produzione del disco è eccellente, i suoni equilibrati, le voci e le armonizzazioni emergono nei punti giusti, senza mai risultare eccessive.

Heavenofalternativerock.com ha scritto precedentemente:



Qui si presenta il caso di una band che ha lavorato duro per creare la propria alchimia e incanalarla in un album che, funziona benissimo e mostra piccole gemme ben distinte se prese singolarmente, ma allo stesso tempo ben coese se l’album viene considerato nel suo insieme...Non ci resta nient’altro che dire “ottimo lavoro” alla band!

Continua il fortunato "" degli, partito lo scorso ottobre daldi Milano, data di uscita dell’album di debutto, omonimo, per, che sta riscuotendo successo da parte di tutti gli addetti del settore.Tre nuovi appuntamenti dal vivo per marzo e previste altre importanti novità per aprile e per tutta la stagione estiva.Queste il calendario delle prossime date, in continuo aggiornamento:venerdì 10.02 SEREGNO (MB), Winter Party @ Honky Tonky sabato 18.02 MILANO, Jack Family Night @ Rock n Roll domenica 19.02 TREBALSELEGHE (PD), Plan Bvenerdì 17.03 MILANO, Blues House sabato 18.03 CASALE MONFERRATO (AL), Let’s Rock Festivalvenerdì 24.03 RHO (MI), Rock n Rollnasce dal rock, dal r’n’b, dal punk e dal blues. Vive a Milano, ma sogna l'Oceano. Suona concreto come la terra e vero come il mare.