Venerdì, a partire dalle ore 23.00, si esibiranno sul palco del, due band della scena metal underground italiana.L'evento organizzato in collaborazione conavrà come nomee vedrà avvicendarsi sul palco:. A seguire dj set difino alla chiusura.L'evento si svolgerà presso, Via 4 novembre, 40/a, 41123, Modena.(Rock'n' Glam Roll da Modena)Il sound deimescola l'hard rock più stradaiolo con il glitter glam degli anni 80. La loro storia inizia nel 2012.Nel 2015 registrano il loro primo album "" e iniziano a ritagliarsi uno spazio nella scena underground italiana. La voce graffiante dimescolata alla ritmica die ai riff taglienti di, non lasciano spazio a dubbi: questi/e quattro modenesi sembrano catapultati ai nostri giorni direttamente dal 1973 quando il glam e l'hard rock erano le principali e più eccitanti declinazioni del verbo rock'n'roll . Qui si parla di sudore e di depravazione , di allusioni e ammiccamenti: lasciate a casa le inibizioni e preparatevi a danze sfrenate.(Hard Rock da Livorno)Band hard rock di matrice ottantiana formatasi a Livorno nel Giugno 2011, più di 300 live in giro per il paese, tanti festival, collaborazioni internazionali e importanti obbiettivi raggiunti.Il loro debut album “” esce il 30 Ottobre 2015 sotto etichetta americana. Da tale disco sono stati estrapolati due singoli/videoclip: “” e “”.Un anno intenso di tour promozionale in giro per l'Italia dal Nord al Sud. Nell'estate 2016 la band torna in studio per registrare “”, il nuovo singolo con annesso videoclip, servirà come mezzo di raccolta fondi per la costruzione di un canile gattile a Lorenzana (Pisa).Al momento la band è in fase di composizione di nuovo materiale del secondo album.Altre informazioni: