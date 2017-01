Come già confermato dallo stesso artista,con la sua band sarà in Italia per tre date nel prossimo mese di Marzo.Diversamente da quanto indicato precedentemente, la data di Sabato 25 Marzo si terrà presso il Jailbreak di Roma.Confermata anche la formazione d’eccezione che vede tra le sua fila(ex Manowar) alla batteria, al basso(Symphony X) e alla voceDurante gli spettacoli verranno eseguiti brani dai primi tre album dei Manowar, tra cui ovviamente Battle Hymns di cui quest'anno ricorre il 35° anniversario.Di seguito i dettagli degli show:La formazione:Ross “The Boss” Friedman (ex-MANOWAR): chitarraMarc Lopes (LET US PRAY): voceMike LePond (SYMPHONY X): bassoKenny “Rhino” Earl (ex-MANOWAR): batteria