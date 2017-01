Dopo lo show al, tornano per un’unica data nel nostro paese i. La sempre più amata heavy metal band svedese ha da poco pubblicato il nuovo attesissimo albume lo presenterà con un tour che avrà uno special guest d’eccezione: gli storici, con loro anche i power metallerLa data italiana è prevista peral Live Music Club di Trezzo sull’Adda (MI).SABATON + ACCEPT + guestLIVE MUSIC CLUBTrezzo sull’Adda - MilanoEvento Fb: clicca QUI Prezzo in cassa € 35Se acquisti on line € 30 + diritti di prevendita – www.ticketone.it Apertura porte ore 19:0022:0020:3019:30