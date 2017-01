I rocker anglo-svedesipubblicano il terzo singolo dall’ultimo album in studio ““. In “” la band duetta con la cantante alt pop”, dichiara la band.La canzone è un duetto che parla di una relazione a distanza, con una coppia che ricorda il tempo passato assieme in diversi continenti e come le sensazioni trasmesse da città diverse abbiamo fatto crescere l’amore reciproco. Ascoltando il brano capiamo poi che non è solo una canzone su un cuore spezzato per la distanza, ma il ragazzo sta parlando con la sua ragazza morta che gli risponde dalla tomba.è un’artista Alt-Pop di stanza a Los Angeles. Pensate a un mix tra P!nk e Katy Perry con diverse influenze che vanno da Brody Dalle dei The Distillers a Melissa Etheridge. Il suo EP di debutto è stato registrato dal produttore(Daughtry, Simple Plan, Hedley) a Los Angeles. Lo scorso anno ha vinto il premioper la canzone ””.