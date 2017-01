STARSICK SYSTEM

IL NUOVO DISCO “LIES, HOPES & OTHER STORIES” IL 23 GIUGNO

è orgogliosa di dare il benvenuto agliall’interno del roster “press & promotion”.Band rivelazione nel mondo hard rock moderno, mixa importanti influenze provenienti da artisti come Alter Bridge, Sixx AM e Shinedown ad una profonda ricerca di un sound personale e caratterizzante, dove ritornelli catchy e melodie sono completamente fusi a potenti ed instancabili riff heavy.Dopo l’uscita dell’album di debutto “” nel 2015, la band annuncia oggi i primi dettagli sul secondo disco, le cui registrazioni sono avvenute nell’arco del 2016.”, questo il titolo, sarà pubblicato il prossimo 23 Giugno 2017 per l’etichetta tedescaAnnunciate anche due nuove date live a partire da Marzo:Presto ulteriori novità e info cliccate qui Glisono nati nel 2012 dall’unione di quattro musicisti d’esperienza sulla scena: voce e chitarra(Pathosray, Eden’s Curse, Fairyland, etc), al bassoe alla chitarra solista(meglio noto nei Syrayde), ai quali si è aggiunto per questo disco, in qualità di produttore - songwriter e batterista,(Pathosray, Ashent, Garden Wall, Syrayde, ecc.), dando luce a nuovi suoni e approcci melodici.Dopo anni passati quindi all’interno della scena metal con le precedenti band, i quattro ragazzi decidono di fondere le proprie differenti esperienze e i propri diversi approcci musicali in una nuova band focalizzata sulla melodia e sulla mera "forma canzone", con canzoni e strutture più dirette.Durante il 2014 registrano l’album di debutto che vede alla produzione artistica il batteristae firmano immediatamente il primo contratto discografico con” esce il 14 Aprile 2015 e viene notato fin dal primo giorno da tutti gli addetti ai lavori italiani e non, che lo accolgono come “nuova rivelazione” e lo eleggono in primis album dell’anno e poi lo inseriscono tra i migliori dischi 2015.La band suona come support act dei BLACK LABEL SOCIETY di Zakk Wylde nel 2015, l’anno successivo viene scelta come opener per l’attuale chitarrista di Ozzy, GUS G e apre -come main act- il concerto dei Lacuna Coil al Postepay Sound. Questo il link al video ufficiale “”.Glihanno concluso le registrazioni del secondo disco “”.LINE-UP: