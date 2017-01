Comunicato Stampa:Ad aggiungersi alle due rinomate band già confermate per la prima edizione del, che si terrà il 2 luglio 2017 a Milano, sono gli. La celtic-folk metal della band svizzera, che ha recentemente rinnovato la propria line up, contribuirà ad accendere gli animi degli appassionati del genere dopo l’esibizione deiin attesa degli headlinerIlsi terrà nella prestigiosa location all’aperto deldi Milano.Domenica 2 luglio 2017BIGLIETTIIl prezzo del biglietto è di € 55,00 + diritti di prevendita (posto unico), € 60,00 in cassa il giorno del concerto.Le prevendite sono disponibili attraverso il circuito TICKETONE e rivendite autorizzate a partire dal 30 gennaio 2017.