sono felici di annunciare la firma di un contratto con l'etichetta statunitenseper il debut album "".Maggiori dettagli sulla pubblicazione verranno forniti in seguito.è una Horror Punk Metal band italiana nata all'alba del 2014 da un'idea di(Voce) e(Chitarra). La formazione trova in seguito stabilità quando si uniscono(Batteria) e(Basso).I quattro hanno un primo anno di attività molto intenso, nel quale ottengono riscontri suonando con band Horror italiane del calibro di Superhorrorfuck e Scream Baby Scream, oltre che con altri noti gruppi Glam/Sleaze. Il quartetto ha anche la possibilità di condividere il palco con vari artisti stranieri, e viene scelto come support band ufficiale per le date italiane degli svedesi Sister e VCPS.Nel Febbraio 2015 la formazione subisce un cambiamento con l'ingresso del nuovo bassista, con il quale iregistrano il primo EP, "", presso l'. Il lavoro viene promosso in Italia e con un tour che tocca Germania, Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia.A Settembre il gruppo entra a far parte del roster di, una sezione della nota agenzia di booking, proseguendo la promozione dell'EP in Italia, mentre nella primavera del 2016 inizia una collaborazione con laNel Giugno 2016 la band entra alsotto la guida del produttoreper registrare il primo full length, "". Il lavoro di mastering viene svolto dadell'(Michael Angelo Batio).Nel Gennaio del 2017 iespandono ulteriormente il proprio raggio d'azione firmando con la label americanaWeb: