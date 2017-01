DESTRAGE

Venerdì 27 gennaio a Torino per l'unica data in Piemonte

Metalitalia.com ha scritto precedentemente:



"A Means To No End” si conferma come l’ennesimo capolavoro di una band ormai eletta per acclamazione, data l’innata dote di far sembrare semplici le cose difficili e la bravura anche in sede live, come ideale portabandiera del modern metal made in Italy, e non solo.

Metallus.it ha scritto precedentemente:



“A Means To No End” catapulta di prepotenza i Destrage a livelli ancora più alti: ad ogni ascolto si apprezzano particolari nuovi dimostrando fin da subito, al di là della indiscutibile qualità globale del prodotto, la sua longevità futura.

TrueMetal.it ha scritto precedentemente:



“A Means To No End” è bipolare, anarchico e fuorilegge, un album senza regole scritte che vive dentro un suolo autoctono fatto di creatività e genialità; più maturo rispetto al passato ma sempre un passo avanti alla media

Dopo il successo del Release Party al(MI) ad ottobre e dopo le fortunate date di Dicembre, isaranno tra poco dal vivo nel resto della Penisola con i brani del nuovo album "", ultimo lavoro uscito lo scorso 21 Ottobre 2016 perL’appuntamento èallodi Torino per la data zero della seconda parte del tour italiano. Sarà l’unica data in Piemonte per la band, nonché il primo dei sette nuovi concerti per i primi mesi del 2017.Special Guest:Venerdì 27 Gennaio @ Chalet Club, TorinoViale Virgilio 25Biglietti -> 12 € + Prevendita / 15 € alle casse la sera dell'eventoDi seguito tutti i prossimi appuntamenti:Ven 27.01 @ CHALET CLUB, Torino - Evento FB Ven 03.02 @ SOUND MUSIC CLUB, Frattamaggiore (NA) - Evento FB Sab 04.02 @ DEMODE' CLUB, Bari - Evento FB Ven 10.02 @ LATTE PIU', Brescia - Evento FB Sab 11.02 @ VIDIA CLUB, Cesena - Evento FB Sab 18.02 @ K2 MUSIC PLACE, Vicenza - Evento FB Sab 11.03 @ LAND OF FREEDOM, Legnano (MI) - Evento FB ” è il quarto studio album dei, uscito il 28 Ottobre 2016 per la prestigiosa etichetta. Le parole di Matteo Di Gioia: “”. Questo nuovo capitolo segue il successo di “” del 2014 che ha proiettato la band tra le eccellenze del metal mondiale. “”.