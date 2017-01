L’Entropy Fest è totalmente gratuito

Come partecipare?

Regolamento

Iscrizioni

Le iscrizioni saranno aperte dal 1 dicembre 2016 al 28 febbraio 2017

Selezioni

Categorie

Giuria

Parametri di Valutazione

Strumentazione

Premi

Location

Calendario, Date e Orari

Contatti

Siamo lieti di promuovere l’, pensato da(Docker’s Guild, Vivaldi Metal Project…) e di sicuro interesse per tutti gli appassionati di musica rock!L'è il primo festival con gara musicale per gruppi rock organizzato dallain collaborazione con il localedi Roletto (TO) e, chitarrista deiGli obiettivi e principi dell’sono i seguenti:- creare un percorso di aggregazione tra i musicisti e gruppi del pinerolese, iniziando a formare una comunità e a sviluppare il talento locale in tutte le sue forme;- applicare un principio pulito e meritocratico al 100%, senza alcuna forma di favoritismi o pregiudizi dovuti a generi, formazioni, conoscenze personali, e altre questioni “politiche”;- esclusione del principio di “sfruttamento” dei gruppi e dei loro fans: niente quote di iscrizione, preselezioni a tavolino, voti del pubblico a pagamento, biglietti di ingresso, consumazioni obbligatorie e altri dubbi giochi commerciali.L’è aperto a tutti i gruppi musicali di qualsiasi genere rock (dal pop rock leggero al metal estremo), vocali o strumentali, privi di contratto discografico.Sono inclusi nella definizione di “genere rock” tutti i gruppi basati su una sezione ritmica rock (batteria, basso, chitarra), ma è ben accetto qualsiasi tipo di contaminazione.Sono invece esclusi i seguenti generi:- musica classica, jazz, etnica e tradizionale;- bande, liscio;- rap, techno, dj, musiche elettroniche, karaoke;- duo acustici, artisti solisti.Non ci sono né limiti di età né geografici.Tutti i gruppi partecipanti che hanno completato la procedura di iscrizione all’sono tenuti a leggere e a rispettare il presente regolamento nella sua integralità.Gli organizzatori si riservano il diritto di escludere in qualsiasi momento dalla manifestazione i concorrenti che dovessero violare una o più clausole del presente regolamento.Gli organizzatori si riservano altresì il diritto di modificare il presente regolamento a causa di eventuali e non prevedibili situazioni organizzative e logistiche in modo da garantire il buon svolgimento della manifestazione. Tali modifiche verranno prontamente comunicate direttamente a tutti i gruppi partecipanti nonché sui canali ufficiali.L’iscrizione all’è completamente gratuita.I gruppi che desiderano partecipare all’Entropy Fest 2017 devono seguire le indicazioni riportate qui . Eventuali proroghe verranno comunicate sui canali ufficiali.I gruppi verranno ammessi rigorosamente in ordine di iscrizione, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Verranno tuttavia esclusi i gruppi non ritenuti appartenere ai vari sottogeneri rock.Tutti i gruppi, selezionati o meno, verranno contattati direttamente dagli organizzatori per confermare l’iscrizione o per motivare l’esclusione dalla manifestazione.I gruppi selezionati si esibiranno a titolo assolutamente gratuito, senza alcun compenso o rimborso spese.Qualora un gruppo dovesse per qualunque motivo ritirarsi, verrà sostituito da un altro gruppo scelto rigorosamente in ordine di iscrizione.L’comporterà due categorie:- gruppi covers/tributi;- gruppi originali.La giuria sarà formata da 3 membri scelti esclusivamente tra i docenti dellapiù 1 membro esterno sempre esperto in musica rock.Non ci saranno giurie popolari, pubblico votante o ripescaggi.I gruppi partecipanti verranno valutati dalla giuria esclusivamente secondo i seguenti parametri:- tecnica strumentale e vocale;- interpretazione e sensibilità artistica;- presenza scenica e rapporto con il pubblico;- per i gruppi originali, qualità e originalità del songwriting, dell’arrangiamento e del testo.Ogni giurato darà un voto in centesimi. I voti dei quattro giurati verranno sommati per stilare una classifica provvisoria che verrà aggiornata e resa nota alla fine di ogni eliminatoria, fino ad arrivare ad una classifica finale dopo l’ultima eliminatoria.I primi 8 gruppi per ogni categoria passeranno alle semifinali. I punteggi verranno azzerati e verrà stilata una nuova classifica.I primi 4 gruppi per ogni categoria passeranno alle finali. I punteggi verranno di nuovo azzerati e verrà stilata una nuova classifica.I primi 3 gruppi classificati saranno dichiarati i vincitori dell’Gli organizzatori e gli sponsors dell'metteranno gratuitamente a disposizione le seguenti attrezzature e servizi per ogni esibizione live:- ampio locale a tema Western comprendente palco, impianto audio e luci;- backline (batteria, 1 ampli basso e 2 ampli chitarra);- presenza e supporto tecnico per montaggio/smontaggio, soundcheck e tutto ciò che riguarda il buon svolgimento di ogni esibizione;- cena + 1 consumazione per tutti i concorrenti.I gruppi partecipanti dovranno invece portare:- gli strumenti personali (chitarre, bassi, tastiere, ecc.);- effettistica da palco (multieffetti per strumenti e voci, pedaliere, pedalini, ecc.);- per i batteristi: bacchette, rullante, piatti, pedale cassa.I primi e secondi classificati di ogni categoria vinceranno i seguenti premi:- contratto discografico con laper la produzione di un vinile + chiavetta (no CD); il lato A conterrà brani dei due vincitori della categoria gruppi originali e il lato B brani dei due vincitori della categoria gruppi covers/tributi; il numero di brani dipenderà dalla durata degli stessi; una volta prodotto il vinile, ogni gruppo ne riceverà 10 copie gratuite;- percorso completo di formazione, coaching e sviluppo artistico seguito dai docenti della, dagli sponsors e da altri professionisti del settore e comprendente: lavoro teorico/pratico in aula e in studio su tecnica musicale, espressività, songwriting, arrangiamento, preproduzione, pronuncia inglese per cantanti, music business, promozione tradizionale e digitale, registrazione, missaggio, mastering, artwork, ecc.;- servizio fotografico;- esibizione al(autunno 2017 / inverno 2018).I terzi classificati di ogni categoria vinceranno i seguenti premi:- servizio fotografico;- esibizione al(autunno 2017 / inverno 2018);- 5 incontri di formazione e coaching in sala prove con professionisti del settore.Altri premi:- miglior musicista (per strumento) e cantante;- miglior sezione ritmica (groove);- miglior spettacolo e presenza scenica;- miglior arrangiamento e armonie vocali;- miglior solista;- premio speciale alla miglior canzone originale.Premi per tutti i partecipanti:- workshop sulle tecniche di promozione tradizionale e digitale (social networks, EPK, pacchetti promo, ecc.);- workshop di Music Business (contratti discografici, PRO, agenzie e tour, ecc.).Tutti i partecipanti riceveranno inoltre lL’si terrà presso il localeinL’si svolgeràsecondo il seguente calendario:: conferenza stampa + presentazione festival + concerto Cheap Prick + Dead White Rose + Legio Invicta (gruppi fuori gara);: eliminatorie categoria gruppi covers/tributi;: eliminatorie categoria gruppi originali;: semifinali categoria gruppi covers/tributi;: semifinali categoria gruppi originali;: finale categoria gruppi covers/tributi;: finale categoria gruppi originali;: Festival Black Swan con esibizione dei gruppi vincitori + altri gruppi fuori gara + album release party.Durante ogni serata si esibiranno 4 gruppi. Il tempo di esibizione è di 30 minuti, incluso il cambio palco.Per le eliminatorie, i gruppi partecipanti potranno scegliere la data della loro esibizione in ordine di prenotazione e nei limiti dei giorni ed orari disponibili. Una volta fissata la data, sarà possibile spostarla solo in caso di comprovata e seria necessità, a totale discrezione degli organizzatori.È essenziale la puntualità assoluta durante il montaggio, il soundcheck e le esibizioni. In caso di ritardi o di esibizioni prolungate in malafede, gli organizzatori si riservano il diritto di rifiutare al gruppo di eseguire il soundcheck, di accorciare la durata dell’esibizione o di interromperla anche a metà brano. La mancanza di collaborazione potrà comportare una valutazione negativa o in casi gravi un’espulsione da parte della giuria. I gruppi successivi non saranno in ogni caso penalizzati. I gruppi sono quindi tenuti a collaborare e a seguire le direttive degli organizzatori e della giuria per garantire un sereno svolgimento della manifestazione.I canali ufficiali per la comunicazione tra i gruppi e l’organizzazione dell’sono esclusivamente i seguenti: