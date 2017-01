Il nuovo singolo dei, intitolato “”, sarà disponibile in streaming e in download digitale su tutte le maggiori piattaforme del settore dal prossimo 27 gennaio 2017.Il brano, registrato i Fear Studios di Gabriele Ravaglia, mixato e masterizzato da(Alice Cooper, Winger e Ratt), con la collaborazione diai cori (Edge of Forever, Hardline, Voodoo Circle), sarà incluso come bonus track nell’edizione in vinile dell'album "" prevista per Aprile 2017 e preordinabile prossimamente su http://www.auralwebstore.com Qui sotto il trailer di "Good Morning Texas”:RAINwww.raincrew.comwww.facebook.com/raincrew1980AURAL MUSICwww.auralmusic.comwww.auralwebstore.com