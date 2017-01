ASKING ALEXANDRIA

Special guests: THE WORD ALIVE – SILENT SCREAMS

09.03.2017 | ALCATRAZ, MILANO

Biglietto in prevendita: 25 euro + d.d.p.

Biglietto in cassa: 30 euro

Sarannoi due special guest dell’unica data italiana degli, prevista il prossimoall’diI fan della band erano in fermento da parecchio tempo e finalmente siamo lieti di potervi confermare che il concerto degliavrà una line-up al completo che si prospetta davvero eccezionale., di Phoenix, Arizona (USA), hanno iniziato a diffondere il proprio sound heavy alternative nel 2009 e da lì a poco si sono ritrovati in tour con band come Killswitch Engage, The Devil Wears Prada e A Day To Remember, solo per citarne alcune. Negli anni sono stati elogiati dalla stampa rock alternativa e non solo: l’albumraggiunge il 4° posto nella Billboard’s Top Hard Rock Albums Chart, il 7° posto nella Independent Albums Chart e il 33° posto nella Top 200. L’ultima uscita discografica della band, prodotta da, chitarrista degli From First To Last, è un salto che porta la giovane band a un ulteriore maturità, con melodie coinvolgenti e testi più personali e profondi., di Coventry (UK), iniziano anch’essi la loro carriera musicale col botto, seguendo in tour tra Gran Bretagna, Europa e Australia band come Bring Me The Horizon, Your Demise, For The Fallen The Dreams e Parkway Drive. Un bel tour de force, il tutto prima ancora di aver realizzato l’album di debutto,prodotto da(The Devil Wears Prada, Asking Alexandria). Tra tour internazionali e due cambi di formazione, la band pubblica nel 2014 il terzo ed ultimo albumfino ad arrivare al presente, la fine di un lungo periodo di produzione di nuovo attesissimo materiale.Prevendite disponibili sui circuiti