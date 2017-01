Dopo l’atteso ritorno discografico dell’anno scorso, The Great Deceiver,pubblicherà "" il 21 aprile.The Great Corrupter inizia con tracce del precedente disco, decostruite e abilmente “corrotte” da Chris Vrenna, Rhys Fulber, Die Krupps, John Fryer, GODFLESH, Merzbow, Apoptygma Berzerk, In Slaughter Natives, Raison D´Etre, Je$us Loves Amerika, PIG e altri. L’album conterrà inoltre degli inediti.The Great Corrupter sarà disponibile in CD, vinile e digitale.Come da tradizione, Mortiis pubblicherà il singolo in download gratuito il 23 gennaio su Bandcamp, si tratta del feroce remix delle leggende tedesche dell’industrial Die Krupps. Il singolo conterrà anche un remix di un inedito realizzato dai Leæther Strip.MORTIIS sarà in tour nel Regno Unito a marzo coi PIG:10 Marzo Nottingham - Rescue Rooms11 Marzo Glasgow - Ivory Blacks12 Marzo Newcastle - Think Tank13 Marzo York - Fibbers14 Marzo Sheffield - Plug15 Marzo Manchester - Ruby Lounge16 Marzo Bristol - Fleece17 Marzo Norwich - Epic Studios18 Marzo London - Garage