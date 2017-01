il nuovo album in uscita con”, primo album dei torinesi, pubblicato dalla, sarà disponibile dain tutti i più grandi negozi di musica e sulle principali piattaforme digitali, tramiteQui il videclip ufficiale di “k”:Il suono Estetica Noir affonda le sue radici nella new wave e nel dark degli anni ’80 il tutto rivisto in chiave moderna con sfumature gothic rock e inserti elettronici. A differenza del suo predecessore, Purity presenta tutti i brani in lingua inglese e contiene due brani strumentali e una rivisitazione del classico “I’m Not Scared”, scritta dai Pet Shop Boys per gli Eighth Wonder. La ricerca dei suoni e degli arrangiamenti è curata nel minimo dettaglio e si discosta con orgoglio dall’eccessivo ostentato minimalismo del genere, provando a proporre una miscela di sottogeneri, quanto più originale possibile a livello di suoni, armonie e strutture. Le influenze vanno dai Nine Inch Nails ai Killing Joke, dai Cure ai She Want Revenge, ma amalgamate in maniera soggettiva e personale, con una base ritmica solida e dinamica, mescolata a chitarre taglienti e dirette, inserti elettronici sia ritmici che d’atmosfera e un cantato versatile che copre un’ampia gamma di sensazioni. I testi affrontano da un lato paure e angosce personali influenzate da frammenti di vita quotidiana, dall’altro l'indignazione e l’impotenza nei confronti del degrado sociale,come l’abuso e la dipendenza dai social network, il grande interrogativo sull’esistenza della religione o l’assenza di meritocrazia nell’odierna società, tanto per citarne qualcuno.CONTATTI BAND:Sito: https://esteticanoir.wordpress.com/Facebook: www.facebook.com/pg/esteticanoirSoundCloud: https://soundcloud.com/estetica-noirYoutube: www.youtube.com/channel/UC0fu4x-EnXrN2wQraTPtz8wLABEL:web: http://www.redcatpromotion.come-mail: alice@redcatpromotion.com BOOKING:web: www.facebook.com/pg/MindWorldmusic