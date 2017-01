“Ragazzi è tutto fantastico! Mi spiego: ci siamo riuniti nel 2014 per partecipare al Metalitalia.com Festival, lo abbiamo fatto per i fan, un po’ per curiosità e la nostalgia di stare sul palco con gli IN.SI.DIA. Da qui è stato un susseguirsi di eventi meravigliosi, abbiamo tenuto delle date in tutta Italia, incontrato vecchi e nuovi amici. Davvero, non avremmo mai creduto che dopo tanti anni così tante persone si ricordassero ancora di noi in maniera così calorosa. Con questo entusiasmo abbiamo quindi deciso di metterci a scrivere nuovi brani e appena la notizia si è diffusa tra gli “adetti ai lavori” sono arrivate un sacco di proposte discografiche. Da qui la scelta, in Corrado e la sua Punishment 18 abbiamo trovato le persone con il giusto spirito e la giusta professionalità per portare avanti questo progetto, che si dica o no, per noi rappresenta quanto di più caro. Per il momento non posso anticipare molto, ma preparatevi a scapocciare!”

Come precedentemente annunciato il 2017 sarà un anno importante per gli, la band difatti ha appena terminato le sessioni di registrazione per i brani che andranno a comporre il nuovo album, produzione che sancirà definitivamente il loro ritorno sulle scene.I lavori si sono svolti presso istudio di Arona (NO) sotto la sapiente guida di, a cui sono state affidate anche le fasi di mixing e mastering.Il combo bresciano ha appena siglato un accordo conper la produzione e distribuzione del nuovo album che vedrà la luce nella prossima primavera.Di seguito le parole di, chitarrista e fondatore della band:La band ha rilasciato una breve anteprima dallo studio disponibile a questo indirizzo.