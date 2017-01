Mancano meno di due settimane all’attesissima e unica data italiana dell’Il tour hardcore più grande d’Europa partirà il 18 di gennaio da Berlino e toccherà diverse città europee: Varsavia, Brno, Dresda, Torhout, Amburgo, Wiesbaden, Monaco per poi arrivare al, il prossimoe continuare infine con Losanna, Oberhausen e Londra.Cast artistico di altissimo livello di cui faranno parte Suicidal Tendencies e Agnostic Front, come ciliegine sulla torta, preceduti da Municipal Waste, Walls Of Jericho, Down To Nothing, Burn e Mizery. Si spazierà così tra punk, metal e hardcore, insomma roba tosta per tipi tosti, proprio come le band protagoniste del tour.Le prevendite sono per questo vivamente consigliate; si prospetta una serata davvero pazzesca, un evento unico e imperdibile per tutti gli amanti di una scena musicale che non è per niente morta e…mai lo sarà!Sucidal Tendencies + Agnostic Front + Municipal Waste + Walls Of Jericho + Down To Nothing + Burn + MizeryIngresso 27 euro + d.d.pIngresso alla cassa 32 euroBiglietti disponibili sui circuiti di vendita