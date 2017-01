Un gioco da tavolo sarà contenuto nel nuovo album didal titolo "", probabilmente per la prima volta nella storia della musica.Infatti la confezione in BOX limitata a sole 100 copie conterrà i seguenti oggetti omaggio:- l'edizione regolare in digipack CD- un piccolo Lituo (bastone augurale e sacerdotale italico-romano)- l'incenso granulare usato per la realizzazione dell'album- infine il mini gioco da tavolo "" (il Dado sarà tratto) comprendente un dado, una scheda con istruzioni e pedine, e la mappa stampata sul fondo del BoxQuesta edizione avrà sul box un artwork differente con un'aquila romana ideata e creata daappositamente per l'album; nel digipack contenuto all'interno la copertina sarà quella dell'edizione regolare.L'album uscirà, come i due precedenti, per la. L'uscita prevista per l'album è il 10 Febbraio 2017. L'edizione limitata in BOX sarà disponibile alla pre-vendita dal 25 Gennaio 2017, fino ad esaurimento delle 100 copie, presso: il bigcartel ufficiale o contattando Hesperus ( hesperus@scena-italica.org ) o presso l' etichetta ufficiale Sleaszy Rider Records