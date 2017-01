Ragin' Madness: è online il video interattivo The Game

La rock band venetaha pubblicato su YouTube il divertente videogioco interattivo (regia di) che vede come protagonisti la band e il selvaggio zoccolo duro di supporter che ne segue le vicende.Per giocare a THE GAME, basta avviare il videoclip interattivo e scegliere di volta in volta, a quale dei personaggi affidarsi. Chi riuscirà ad arrivare al finale, scoprirà in anteprima una novità relativa alla band.La colonna sonora diè naturalmente affidata all'alternative hard rock die soci che richiama Guano Apes, Skunk Anansie o i Black Sabbath: tracce da, il full length album pubblicato nel 2015 e da cui è tratto anche il secondo singolo, di imminente uscita.