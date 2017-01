RED CAT PROMOTION presenta NOT AN ABYSS PREY il nuovo album in uscita dei DHARMA STORM

”, primo full length dei, sarà disponibile da lunedìin tutti i più grandi store on line di tutto il mondo, con il supporto dell’ufficio stampa di Qui il videoclip del primo singolo estratto dall’album, “”.raccoglie dieci brani scritti durante questi anni in cui la musica e le nostre vite hanno preso sempre di più la stessa unica direzione, e racconta in maniera a volte caotica (a tratti quasi bambinesca), le nostre idee di indipendenza personale, libertà individuale e di pensiero, accendendo una luce su quel che secondo noi è l’importanza e il ruolo che la cultura gioca nella vita delle persone. Tocca tematiche come il capitalismo, seppur più in maniera fiabesca (in, forse tra i primi brani scritti) fino a render omaggio a(in, ultimo brano composto prima di entrare in studio per registrare l’album).Il disco contiene anche un brano interamente strumentale, “”, brano strutturato in cinque parti che cercano di raccontare ognuna di esse chi sono i, chi c’è dietro a questo nome, e come una passione comune per la serie TV “” sia riuscita a far parte degli elementi che hanno fatto da collante così che questo lavoro vedesse la luce.CONTATTI BAND: