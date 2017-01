MEMORIAM pubblicano l’album di debutto "For The Fallen" il 24 marzo 2017

Gli old school death metallers,, pubblicheranno l’album di debutto, “”, il 24 marzo 2017 su. Il disco conterrà otto canzoni, tra cui '', '' (entrambe già apparse su “”) e '' (da “”).L’artwork è stato realizzato da(BENEDICTION, DISMEMBER, HYPOCRISY, SUFFOCATION). Dan a proposito della copertina spiega: "".Il primo singolo da “”, '' è disponibile qui Il cantantespiega:”.I pre-ordini disono attivi Chi pre-ordina il disco in digitale riceverà immediatamente '” - Tracklisting:Disponibile il pre-ordine del 7" “- Tracklisting:nascono per riempire il vuoto lasciato dalla tragica morte di, il batterista dei, a settembre 2015. Poiché ihanno deciso di interrompere le loro attività, il cantanteha avuto l’opportunità di sviluppare un nuovo progetto con vecchi amici. Isono una band old-school death metal, che mantiene alti gli standard già raggiunti con i precedenti gruppi, e trattano temi di morte, perdita e guerra. Inizialmente i membri del gruppo hanno iniziato suonando delle cover di canzoni che li hanno influenzati nella loro carriera all’interno della scena death metal, ma ben presto si sono resi conto che i nuovi brani composti erano di alto profilo.