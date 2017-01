Ludwig Van Beethoven, Hendel e Mozart perfettamente a loro agio tra Led Zeppelin, Ramones e Nirvana: il secondo album dei, è una vera e propria rock opera, dove passato e futuro si intrecciano per creare nuovi suoni.è il primo singolo estratto dall'album (in uscita il 30 Gennaio 2017), parla del sesso come una droga che in certi casi ti consuma e ti distrugge, e come tutte le droghe non ne puoi fare a meno e diventa un'ossessione, allontanandoti da tutto il resto che c'è di bello. E speri che l'amore possa essere la cura.Il video, rivisto in chiave di commedia sexy, è disponibile a questo link:singolo su iTunes singolo su Spotify altre info su: www.facebook.com/wakeupcallrock