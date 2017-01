Arrivano finalmente in Italia, per due esclusivi concerti, i grandiosiLa superband polacca è una delle realtà più controverse della sempre vivace scena Black europea: l'immaginario lirico ed estetico si rifà pesantemente ai rituali della chiesa ortodossa, e le polemiche che sin da subito hanno accompagnato il gruppo li ha portati ad essere censurati in Russia e Bielorussia.L'album di esordio,, che in questo primo tour proporranno nella loro interezza, è stato un successo clamoroso di critica e pubblica, rendendoli probabilmente la band più popolare del momento.Insieme a loro i polacchi Arkona: la band, guidata dal leggendario Korzhon, è tra le più amate in madrepatria in virtù di un black metal di eccezionale fattura.Queste le date- Revolver - San Donà di Piave (VE)- Colony - Brescia