"This record is one of the most important of my career, difficult and challenging to do, but worth every minute of sweat!"





L'ex frontman e fondatore dei Kyussha rilasciato viail video ufficiale della canzone, tratta dall'ultimo lavoro in uscita il 27 gennaio dal titoloIl platter è stato registrato e mixato da Steve Feldman e Robbie Waldman e masterizzato da Gene "The Machine" Grimaldi agli Oasis Mastering in California e non sarà composto -come ci si potrebbe aspettare- da sonorità tipicamente heavy metal.Ecco le parole dello stessoa proposito:Di seguito tracklist ed artwork della release: