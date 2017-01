Un 2017 col botto. Tante le date già confermate e da annunciare fino alla prossima primavera per tutte le nostre bandContinuano le collaborazioni con live club di prestigio come, e si consolidano quelle con i migliori locali dell’hinterland milanese, che da anni ospitano le nostre proposte.Gli ultimi ingressi in agenzia sono stati: Sinatras Thrash / Death’n'Roll da Vicenza, con un nuovo album uscito il 6 gennaio Fake Idols anche loro con un nuovo disco che vanta il featuring con Phil Campbell (Motörhead) Blackmail Of Murder alternative metal band da Brescia, da non perdere!E ancora tante altre collaborazioni e preziose new entry in arrivo.#staytunedQuesto il calendario live aggiornato ad oggi:Ven 13/01 BLACKMAIL OF MURDER - ROCK OUT, CAZZAGO SAN MARTINO (BS)Ven 13/01 FITZCATALDO + ATLANTIC TIDES - IL BLOCCO MUSIC HALL, VERONAVen 20/01 ATLANTIC TIDES - LAVANDERIE RAMONE, TORINOVen 20/01 LITHIO - SATYRICON, ALATRI (FR)Ven 20/01 BRAIN DISTILLERS CORPORATION + DOWN THE STONE - OFFICINE SONORE, VERCELLIVen 20/01 SWEET N’ DIVINE - CIRCOLO QUADRO, CITTADELLA (PD)Sab 21/01 FITZCATALDO + IL GIOCO DEL SILENZIO + NEVER TRUST - ROCK N ROLL, MILANOSab 21/01 LA STRANGE - REBEL CIRCLE NIGHT c/o BE MOVIE, S.ILARIO D'ENZA (RE)Mar 24/01 LITHIO - REVERSE, PISASab 28/01 DANNY METAL + CHECKMATE + I AM LETHE - LEGEND CLUB, MILANOVen 3/02 DOWN THE STONE - ROCK N ROLL, RHO (MI)Ven 3/02 YENA - BOCCIODROMO, VICENZASab 4/02 INSTANT KARMA + NEVER TRUST + IL DILUVIO - HONKY TONKY, SEREGNO (MB)Ven 10/02 BLACKMAIL OF MURDER in apertura a Destrage - LATTE PIU’, BRESCIAVen 10/02 M.I.L.F. - ROCK HEAT, AREZZOVen 10/02 WINTER PARTY! ATLANTIC TIDES + THE HUMAN TORNADO + ALLIS ON AIR + BLANK - HONKY TONKY, SEREGNO (MB)Ven 10/02 SINATRAS + ROUND7 + NEITHER - VICEVERSA, ARZIGNANO (VI)Sab 11/02 BLACKMAIL OF MURDER + DOWN THE STONE - CENTRALE ROCK PUB, ERBA (CO)Sab 18/02 ATLANTIC TIDES + DOWN THE STONE + LITHIO - ROCK N ROLL, MILANOSab 18/02 SINATRAS in apertura a Destrage - K2 MUSIC PLACE, VICENZADom 19/02 ATLANTIC TIDES - PLAN B, TREBALSELEGHE (PD)Ven 24/02 VULTURES + BLACKMAIL OF MURDER + DECEIT MACHINE + DELAYGE - HONKY TONKY, SEREGNO (MB)Ven 17/03 DOWN THE STONE - BLUES HOUSE, MILANOVen 17/03 BLACKMAIL OF MURDER - THE ONE, CASSANO D'ADDA (MI)Ven 24/03 ATLANTIC TIDES + YENA - ROCK N ROLL, RHO (MI)Sab 1/04 DOWN THE STONE - PIT STOP, VEDANO AL LAMBRO (MB)Sab 8 FAKE IDOLS - ROCK N ROLL, RHO (MI)Ven 28/04 DOWN THE STONE - L'ANGELO AZZURRO, GENOVAPuoi trovare tutti gli eventi aggiornati sul nostro sito www.jackrockagency.com o sulla sezione dedicata della pagina FB www.facebook.com/pg/jackrockagency/events