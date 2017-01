CODE ORANGE PUBBLICHERANNO IL LORO NUOVO ALBUM IN STUDIO FOREVER (IN USCITA IN ITALIA SOLO IN VERSIONE DIGITALE) IL 13 GENNAIO 2017

pubblicheranno venerdì 13 gennaio il loro nuovo album in studio dal titolo "" (in Italia solo in versione digitale) su etichetta. Il nuovo lavoro della band americana, che arriva dopo "" del 2014, è stato anticipato dalla title-track e dai brani "" e "".dice a proposito dell'album: ""., batterista e co-vocalist della band in un'intervista esclusiva adice "".Registrato con l'ausilio dei produttoriallodi Conshohocken eaidi Salem, "" è un lavoro stridente, sperimentale ed innovativo, caratteristiche ben visibili in brani come "", "" e "".(batteria/voce),(chitarra/voce),(chitarra/ voce) e(basso) – hanno conquistato fan e media in tutto il mondo con le loro composizioni visionarie e la loro forza aggressiva. Nel settembre del 2014 il nome della band, i cui membri si stavano avvicinando ai 20 anni, perde la connotazione "Kids" e viene pubblicato il secondo album in studio "" chedefinisce come "". Andando oltre ai confini del genere, idimostrano che il loro potere sta nel coraggio e nell'audacia.In concomitanza con la pubblicazione del nuovo album la band partirà per un tour da headliner negli US. Per maggiori info vai su www.CodeOrangeTOTH.com Nata nel 1980 come un'etichetta indipendente di album metal, laè cresciuta e si è affermata come la più significativa e innovativa etichetta nella cultura musicale metal. L'eccellente miscela di hardcore/punk deiporta la band ad essere tra le migliori di una nuova generazione di artisti e consolida il loro posto tra coloro che porteranno avanti la tradizione della leggendaria etichetta discografica.TracklistPer maggiori info vai su