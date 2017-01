sono pronti a tornare on the road, in Europa, la prossima estate. Con un nuovo disco la cui lavorazione è programmata agli inizi del 2017, la formazione americana sarà in data unica a Milano ilprossimo. Sarà un appuntamento molto speciale, perché assieme a, saranno presentiin qualità di special guest., guidati dal Maestroe pionieri dell’industrial metal anni ’90, calcheranno nuovamente i palchi europei con un set ricco di brani del miglior repertorio. Sarà presente un altro special guest ed un opening act che annunceremo presto.Ecco di seguito i dettagli dello show:+ special guest+ opening act06.06 MILANO, Market SoundApertura porte: ore 16.30Inizio concerti: ore 17.45Prezzo del biglietto in prevendita: €40,00+d.p.Prezzo del biglietto in cassa la sera dello show: €46,00Biglietti in vendita su ticketone.it a partire dalle ore 10.00 di venerdì 13 gennaio.Raccomandiamo l’acquisto dei biglietti tramite www.ticketone.it ), l’unico circuito ufficialmente autorizzato alla vendita online dei titoli d’accesso agli eventi prodotti dadeclina ogni responsabilità sui biglietti acquistati online attraverso altri circuiti e si riserva la facoltà di non permettere l’accesso all’evento da parte dell’acquirente.