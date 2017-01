I giganti norvegesi del symphonic black metalfinalmente riemergono dai meandri dell’oscurità, trasformando il 2017 come l’anno del loro monumentale ritorno.Il 14 aprile 2017 pubblicheranno sul’attesissimo DVD “”, contenente due rituali dal vivo: il leggendario show tenutosi a Oslo con lae un coro, e la loro esibizione alcon quasi cento musicisti sul palco.Entrambi i concerti presentano uno spettacolare scenario sonoro di rabbioso black metal sorretto da un’epicità orchestrale e dall’immagine unica della band.Quest’autentica combinazione in stile la bella e la bestia ha rappresentato per i fan una naturale evoluzione, ma sono stati necessario tempo, arrangiamenti e impegno per trasformare in realtà questa gigantesca produzione e offrire ogni sera 90 minuti di set strabilianti. I concerti ripercorrono i classici della discografia del gruppo, da '' a '', passando per ''...I norvegesisanno come lasciarsi alle spalle nient'altro che le ceneri. “”, dichiara il frontmanIl 14 aprile entrambi i concerti e un documentario saranno disponibili in vari formati, i cui dettagli saranno svelati a breve.E attenzione: questa non è l’unica gemma che il 2017 riserverà ai